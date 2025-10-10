В России высказались об угрозе перехода Индии на американскую нефть

Сегодня экономический рост Индии связан с дешевыми российскими энергоресурсами, поэтому страна не будет жертвовать своим благосостоянием ради кратковременных отношений с США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. По его словам, страна начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев.

Депутат напомнил, что дружеские отношения между Россией и Индией начались с момента получения страной независимости и продолжаются до сих пор. Ананских также отметил, что Индия сейчас находится на экономическом подъеме, в том числе за счет поставок дешевых российских энергоресурсов.

«Я не думаю, что качественно и количественно сильно изменится политика Индии с поставками энергоресурсов. Потому что экономика Индии на подъеме, и я думаю, что для них задача благосостояния своих граждан и экономики гораздо важнее, чем сиюминутные отношения с США. Тем более мы видим, что эти отношения не могут быть долговечными из-за тарифов в 50, 100, 500 процентов, которые вводит американский президент», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что китайские власти ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа об отмене некоторых ограничений на сделки в США. Bloomberg отмечает, что Пекин готов сделать большие инвестиции в американскую экономику.