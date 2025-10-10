Путин поправил Пашиняна фразой «будет больше»

Президент России Владимир Путин поправил премьер-министра Армении Никола Пашиняна после его оценки товарооборота между РФ и Арменией. Фрагмент этого во время саммита СНГ публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Путин во время речи спросил Пашиняна о том, какой сейчас товарооборот между двумя странами. Пашинян ответил, что уже четыре миллиарда рублей.

«Нет, больше (...) Больше. В прошлом году было больше. И в этом году будет больше (...) Очевидно. Это очевидно просто. Но неважно», — заявил Путин.

Пашинян же заявил, что это в прошлом году товарооборот был девять миллиардов, но не сейчас.

Ранее Пашинян анонсировал новую Конституцию Армении. По его словам, четвертая республика будет основана на мире.