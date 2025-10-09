Правительство прорабатывает ряд мер для оздоровления топливного рынка

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен. Об этом сообщил кабмин на своем сайте.

Новак провел серию совещаний, посвященных ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи, нефтяных компаний, на которых обсуждались вопросы поставок бензина и дизельного топлива, рассказали в правительстве.

По словам вице-премьера, ситуация «в целом стабильная», сохраняется запрет на экспорт топлива. В данный момент прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка.

В рамках исполнения его поручения была разработана модель мониторинга цен на бензин, которая позволяет отслеживать динамику стоимости в разных регионах и объем потребления для оперативного реагирования на ситуацию.

Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.