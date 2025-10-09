Вучич дал обещание сербам

Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан республики в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) не будет до Нового года. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NIS сообщила о начале действий санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. В связи с этим оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии приостановил сотрудничество с «Нефтяной индустрией Сербии».

Комментируя эту информацию, Вучич заверил, что в резервах Сербии достаточно всех нефтепродуктов, в том числе бензина, дизеля и мазута.

«Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать», — добавил он.

При этом, по словам Вучича, в дальнейшим вопрос о приобретении новых нефтепродуктов и переработке сырья снова встанет, но пока об этом беспокоиться не стоит.

«У нас в резервах всего 342 тысячи тонн дизеля, свыше 66 тысяч тонн бензина, что касается мазута, то у ЕПС (Электрохозяйства Сербии) он запасен на год, что исключительно важно, он нам иногда служит как добавка к углю, для повышения энергетической эффективности в печах, что имеет огромное значение для (производства) электрической энергии. В ТЭЦ мазут где-то есть, где-то нет, обеспечим его достаточно», — сказал президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что рассчитывает на заключение нового газового соглашения с Россией в срок до конца октября.