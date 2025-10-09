Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил решение властей Венгрии дать свое согласие на запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.

Портал EUObserver со ссылкой на источники ранее сообщил, что Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. По его данным, Будапешт уже пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить получать российский газ, однако на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии «не выступил с возражениями» против этого предложения. Неназванные источники портала добавили, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.

Данное решение Венгрии – это, конечно, вынужденный шаг, ведь поставки российского СПГ косвенно касаются и Будапешта. От того, какие объемы газа - в том числе СПГ из России - будут в принципе приходить на европейский рынок, зависит его стоимость на бирже. И чем больше газа (любого) было бы на европейском рынке, тем выше была бы конкуренция. Россия занимает второе место по объемам поставок СПГ в Европу, а когда вы ограничиваете чьи-либо поставки, то в итоге вы получаете меньшую конкуренцию, чем могли бы иметь. Соответственно, цена на газ при введении запрета становится выше. И в Венгрии это прекрасно понимают. Хотя страна и не импортирует СПГ, для нее важна биржевая цена на газ. Контракты Венгрии на трубопроводный газ частично привязаны к стоимости газа на бирже. Поэтому Будапешт принял болезненное для себя решение. Но это было меньшее из зол. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Соглашаясь с запретом на поставки СПГ из России в ЕС, венгерские власти пытаются отсрочить давление по более критичным для них вопросам, подчеркнул специалист.

«В частности, это вопросы, связанные с введением запрета на импорт трубопроводного газа и трубопроводной нефти, которые Венгрия покупает у РФ напрямую. И Будапешт полагает, что, пойдя навстречу по вопросу введения запрета на импорт российского СПГ, он таким образом снимет с себя часть давления. То есть здесь идет некий торг. Мол, пусть будет введен запрет на импорт СПГ, но тогда вы не буте заставлять нас отказываться от трубопроводного газа и нефти из РФ», - сказал эксперт.

Юшков напомнил, что США стремятся значительно нарастить объемы поставок своего СПГ в Европу.

«Поэтому американцам важно, чтобы там не было российского СПГ. И теперь Венгрия сможет сказать, что дала свое согласие на введение запрета по поставкам СПГ из России, после чего давление по двум другим важнейшим для нее направлениям (по российской нефти и по российскому трубопроводному газу) со стороны США ослабнет», - заключил специалист.

