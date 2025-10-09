Решение Венгрии согласиться с запретом поставок российского СПГ в Европу объяснили
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером объяснил решение властей Венгрии дать свое согласие на запрет поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз.
Портал EUObserver со ссылкой на источники ранее сообщил, что Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией (ЕК) полный запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. По его данным, Будапешт уже пытался добиться для себя исключения, чтобы продолжить получать российский газ, однако на встрече послов стран ЕС представитель Венгрии «не выступил с возражениями» против этого предложения. Неназванные источники портала добавили, что точкой преткновения по принятию нового пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии.
Данное решение Венгрии – это, конечно, вынужденный шаг, ведь поставки российского СПГ косвенно касаются и Будапешта. От того, какие объемы газа - в том числе СПГ из России - будут в принципе приходить на европейский рынок, зависит его стоимость на бирже. И чем больше газа (любого) было бы на европейском рынке, тем выше была бы конкуренция. Россия занимает второе место по объемам поставок СПГ в Европу, а когда вы ограничиваете чьи-либо поставки, то в итоге вы получаете меньшую конкуренцию, чем могли бы иметь. Соответственно, цена на газ при введении запрета становится выше. И в Венгрии это прекрасно понимают. Хотя страна и не импортирует СПГ, для нее важна биржевая цена на газ. Контракты Венгрии на трубопроводный газ частично привязаны к стоимости газа на бирже. Поэтому Будапешт принял болезненное для себя решение. Но это было меньшее из зол.Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Соглашаясь с запретом на поставки СПГ из России в ЕС, венгерские власти пытаются отсрочить давление по более критичным для них вопросам, подчеркнул специалист.
«В частности, это вопросы, связанные с введением запрета на импорт трубопроводного газа и трубопроводной нефти, которые Венгрия покупает у РФ напрямую. И Будапешт полагает, что, пойдя навстречу по вопросу введения запрета на импорт российского СПГ, он таким образом снимет с себя часть давления. То есть здесь идет некий торг. Мол, пусть будет введен запрет на импорт СПГ, но тогда вы не буте заставлять нас отказываться от трубопроводного газа и нефти из РФ», - сказал эксперт.
Юшков напомнил, что США стремятся значительно нарастить объемы поставок своего СПГ в Европу.
«Поэтому американцам важно, чтобы там не было российского СПГ. И теперь Венгрия сможет сказать, что дала свое согласие на введение запрета по поставкам СПГ из России, после чего давление по двум другим важнейшим для нее направлениям (по российской нефти и по российскому трубопроводному газу) со стороны США ослабнет», - заключил специалист.
Агентство Reuters ранее сообщило, что власти Турции могут сократить закупку газа в России на фоне наращивания собственной добычи и увеличения импорта СПГ из США.