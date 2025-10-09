ЦБ РФ планирует допустить банки к работе с криптовалютами

Банк России намерен разрешить кредитным организациям проводить операции с криптовалютами, но введет для них строгие регуляторные ограничения. Соответствующую позицию озвучил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках форума "Финополис".

Он отметил, что изначально были сомнения, насколько уместно банкам размещать криптоактивы на своих балансах. Однако после консультаций с банковским сообществом в ЦБ пришли к выводу, что исключать их из этого сегмента не следует.

При этом Чистюхин подчеркнул, что регулятор установит жесткие нормативы по капиталу и резервированию, чтобы предотвратить ситуации, когда работа с цифровыми активами станет основным направлением деятельности кредитных организаций.