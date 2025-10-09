Вучич рассказал о тяжелых последствиях санкций США для Сербии

Сербию ждут тяжелые последствия на фоне с вступления в силу санкций Соединенных Штатов против сербской энергокомпании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая входит в «Газпром нефть». Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает ТАСС.

NIS, являясь «дочкой» «Газпром нефти», была включена в американский SDN List (Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц) в начале 2025 года. После чего президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. Известно, что 56,14% акций NIS принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Позднее Вучич сообщил, что сербские власти продолжали обсуждать судьбу NIS с представителями России, поскольку с США говорить «больше не о чем».

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российско-сербская компания «Нефтяная индустрия Сербии» в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября текущего года. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.