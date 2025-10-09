Поставки российского газа в Европу были «рукой дружбы» для европейских партнеров.

Об этом на Петербургском международном газовом форуме заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«Однако, если говорить о 2000-м годе, и все то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова «рука дружбы» и сотрудничества с нашими европейскими партнерами», — сказал он.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

В сентябре ирландский журналист Брайан Макдональд написал, что под лозунгами об отказе от российского газа Европейский союз обновляет максимум по закупкам СПГ.