В правительстве назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми

В правительстве России пообещали не менять режим работы и налогообложения самозанятых до 2029 года. Дату окончания эксперимента в сфере платформенной экономики назвали в кабмине, сообщает ТАСС.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рекомендовал правительству прекратить режим самозанятости на два года раньше запланированного срока. По словам главы ведомства, эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан — налогом на профессиональный доход — постепенно близится к завершению, и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас, чтобы не принимать решения в последний момент и дать людям время на адаптацию.

Позднее в правительстве решили заверить граждан, что никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется.

«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — напомнили в кабмине.

Федеральная налоговая служба (ФНС) уже поинтересовалась у самозанятых справедливой ставкой налога на профдоход. Самозанятых попросили оценить параметры режима налога от нуля процентов до более чем 20. У граждан также поинтересовались, что они будут делать, если условия режима станут для них неприемлемыми: уходить в тень, устраиваться по найму, переходить на другой налоговый режим или прекращать трудовую деятельность.