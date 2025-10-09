В России назвали ключевой ресурс экономики

Из-за нехватки специалистов после 2020 года рынок труда стал более сложным. Эксперты считают, что человеческий капитал теперь является главным условием для достижения успеха. Развитие высоких технологий и увеличение значимости нематериальных активов требуют от сотрудников высокой квалификации и мотивации, пишут «Известия».

В Банке России отмечают снижение напряженности на рынке труда, но дефицит кадров сохраняется из-за демографических, политических и экономических факторов, подчеркивают эксперты.

До 2020 года рынок труда был стабильным, но пандемия и санкции привели к кадровому голоду, особенно в IT, инженерии и науке. Автоматизация и ИИ повышают спрос на специалистов, способных разрабатывать и поддерживать сложные системы. Человеческий капитал с креативностью и инновационным мышлением становится ключевым для адаптации к изменениям, говорится в материале.

Подчеркивается, что нематериальные активы, такие как бренды и репутация, зависят от квалификации сотрудников. Однако структура человеческого капитала не всегда соответствует экономике, особенно в регионах.

Специалисты отмечают, что для снижения дефицита кадров необходимы инвестиции в обучение, создание культуры инноваций и гибкости, а также поддержка государством дефицитных профессий через льготы и улучшение условий труда.