ЦБ надеется на появление законодательства по криптовалютам в 2026 году
Банк России надеется на появление законодательства, которое описывает инвестиции в криптовалюты в 2026 году.
Об этом заявил в рамках форума "Финополис-2025" первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"С точки зрения сроков мы здесь очень амбициозны. Нам кажется, что на предварительные дискуссии ушло достаточное количество времени, и сейчас нам надо постараться достигнуть окончательного консенсуса и двигаться дальше. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году", - отметил он.