Еще одна европейская страна заблокировала введение антироссийских санкций

Австрия и Словакия продолжают блокировать новые антироссийские санкций Евросоюза (ЕС). Венгрия в тоже время, видимо, отказалась от своих претензий, пишет издание EUObserver со ссылкой на дипломатов, его цитирует РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам собеседника издания, Вена до сих пор добивается уточнений в отношении ограничения передвижения российских дипломатов, хотя в Брюсселе ожидают в ближайшие дни ответ на этот запрос. Как пишет EUObserver, в ходе встречи постпредов ЕС представитель Словакии, высказался против дополнительных санкций против РФ, посланник Венгрии в свою очередь «даже не взял слово, чтобы оспорить эмбарго на СПГ (сжиженный природный газ)».

В конце сентября Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, обвинив его в шпионаже. Позднее стало известно, что Евросоюз намерен ограничить передвижения российских дипломатов в рамках ЕС в связи с растущими подозрениями в шпионаже. Предлагаемые правила обяжут российских послов, работающих в европейских столицах, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы страны.