В России сравнили спрос на энергоресурсы на старых и новых рынках сбыта

Россия переключила большую часть экспорта энергоресурсов с европейского на другие мировые рынки, спрос на которых по некоторым показателям превышает европейский, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Своей оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Запрет импорта наших энергоресурсов на европейский рынок не станет для нас неожиданностью. Россия еще с 2022 года не считает европейских контрагентов предсказуемыми и надежными, а большинство наших потоков перекинуты на другие заинтересованные страны, спрос в которых не меньше, а по некоторым показателям превышает емкость европейского рынка», — сказал Кравченко.

По его мнению, Россия не заметит окончательную потерю европейских рынков.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о росте цен на нефть, если Россия выпадет с нефтяного рынка. По словам главы государства, на сегодня крупнейшим добытчиком нефти являются США, но их усилий будет недостаточно для компенсации пропавшего с рынка российского сырья.