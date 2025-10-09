Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Будапешт поддержал инициативу Евросоюза о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, сообщает EUObserver со ссылкой на источники. Изначально Венгрия настаивала на исключении для своей страны, но на недавней встрече послов ЕС возражений не выдвинула.

© Вечерняя Москва

Сейчас главным препятствием для утверждения 19-го пакета санкций остаются позиции Словакии и Австрии, уточнили источники портала. Словакия может пересмотреть свою позицию до встречи министров иностранных дел ЕС 20 октября или до саммита ЕС 23 октября.

Австрия продолжает требовать специального отступления для разморозки российских активов на два миллиарда евро с последующей передачей их Raiffeisen Bank. Германия и еще десять стран выступили против этой инициативы, что создает риск наложения вето на весь пакет санкций.

В целом ЕС продолжает работать над согласованием мер, чтобы обеспечить единый подход к запрету на импорт российского СПГ и минимизировать внутренние разногласия между странами-членами, передает портал.

Ранее стало известно, что Андрей Бабиш, лидер движения ANO («Акция недовольных граждан»), одержавшего победу на парламентских выборах в Чехии, заявил о нежелании поставлять оружие Украине и принимать ее в Европейский союз.