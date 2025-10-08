Россия и Казахстан договорились построить новый газопровод

В ходе рабочей встречи председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в газовой отрасли и подписали меморандум о реализации проекта по строительству нового магистрального газопровода, который свяжет Россию и Казахстан. Об этом информирует пресс-служба «Газпрома».

«Подписан меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Стороны нацелены выстраивать долгосрочные партнерские отношения в данной сфере», — следует из заявления пресс-службы «Газпрома».

Помимо этого, было заключено соглашение, определяющее основные условия многолетней переработки казахстанского газа на территории России. В частности, стороны договорились о сотрудничестве по переработке сырья с Карачаганакского месторождения на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода, который планируется модернизировать для реализации совместных проектов.

В Казахстане надеются на продуктивные переговоры с Россией о газификации

Напомним, что в начале сентября акции «Газпрома» на Московской бирже продемонстрировали значительный рост. Такой динамике способствовала информация о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве с китайской компанией CNPC. В числе ключевых положений документа — согласование строительства газопровода «Сила Сибири-2» и определение маршрута транзита через Монголию, получившего название «Союз-Восток».