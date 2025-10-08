Новак сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов в России

Россия постепенно наращивает добычу нефти. В сентябре страна была близка к полному исполнению своей квоты по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем», — сказал Новак, комментируя итоги работы нефтяной отрасли за последние месяцы.

Его слова передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что процесс наращивания идет поэтапно. Увеличение добычи нефти — это инерционный процесс, который требует времени.

По словам Новака, в августе российские нефтяники добыли 9,173 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель оказался на 90 тысяч баррелей ниже разрешенного уровня, установленного ОПЕК+. Однако в сентябре Россия приблизилась к выполнению своей квоты.

В сентябре страны-участницы ОПЕК+ представили обновленный график компенсаций по недосокращенной ранее добыче. Согласно этому графику, Россия получила разрешение на увеличение объема добычи нефти до 9,415 миллиона баррелей в сутки.