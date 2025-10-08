Зампред ЦБ Белов рассказал, почему дизайн банкнот необходимо менять

Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов сказал, что банкноты и их дизайн необходимо обновлять с точки зрения защиты от подделок, говорится в Telegram-канале ЦБ РФ.

Белов также заявил, что банкноты - не только инструмент расчета, но и визитная карточка страны.

Банк России проводит онлайн-голосование, в рамках которого выбираются символы для новой купюры в 500 рублей. Оно стартовало 1 октября и продлится две недели.