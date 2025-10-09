ЦБ понизил курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 10 октября, составят 81,41 рубля. Для сравнения, в четверг, 9-го числа, курс доллара держался на уровне в 81,55 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты в России примерно на 14 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, снизился на 24 копейки — с 94,94 до 94,7 рубля, а котировки китайского юаня почти не изменились, оставшись в районе 11,36 рубля.

Несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная динамика продержится недолго. Аналитик фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует рост котировок доллара до 85-90 рублей до конца осени. Ослаблению рубля, отмечает он, поспособствует в том числе смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, в свою очередь, обращает внимание на заметное увеличение государственных расходов (особенно, военных) и сохранение высокого потребительского спроса на внутреннем рынке.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко к числу основных причин грядущего ослабления рубля отнесла снижение цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть. На этом фоне она не исключила укрепления доллара до 100 рублей и выше. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что вплотную приблизиться к психологической отметке котировки американской валюты смогут ближе к концу года. Если это произойдет, отметил глава ВТБ Андрей Костин, курс доллара вернется к оптимальному для российских экспортеров коридору в 90-100 рублей. При таком раскладе последние смогут рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на рост поступлений, что поможет в решении проблемы растущего дефицита госказны, резюмировал он.