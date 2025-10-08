Набиуллина: «банковское рабство» в России почти отошло в прошлое

В России «банковское рабство» почти отошло в прошлое, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на «Финополисе-2025».

Она отметила, что технологии ведут к росту конкуренции.

«Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию... И то «банковское рабство»... почти отошло в прошлое», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты установили порядка 14 млн россиян.

В то же время депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров.