Доля безналичных платежей в России превысила 87%

На безналичные платежи приходится 87% операций в РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на "Финополисе-2025".

"Уместно здесь будет вспомнить такой интегральный показатель зрелости финрынка, как доля безналичных в платежах, она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками, - отметила она. - Если брать шире, не только платежи, у нас 88,5% финансовых услуг люди приобретают в цифре. Это говорящая сама за себя цифра".

В июле директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, что к концу 2025 года доля безналичных платежей в общем объеме расчетов в России может вырасти до 90%.

