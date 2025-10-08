В НСПК сообщили об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard

Ограничение работы карт с истекшим сроком годности необходимо из-за рисков безопасности, поскольку с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать на всех чипах, в том числе и у Visa и Mastercard.

Об этом сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин в интервью РБК.

— Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность, — пояснил он.

Эксперт добавил, что сертификаты безопасности для карт международных платежных систем прекратили свое действие с 1 января текущего года, и это касается всех чипов. Дубынин подчеркнул, что это связано с вопросами безопасности платежных средств, и именно поэтому сейчас ведется дискуссия о необходимости ограничить работу карт, срок действия которых истек.

Кроме того, НСПК в настоящее время формирует общее мнение рынка для представления его Банку России. Дубынин отметил, что обсуждение уже состоялось, и эксперты ожидают предложения от банков относительно сроков вывода карт из оборота, передает РБК.

Еще в конце июля стало известно, что Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки перестанут обслуживать карты международных платежных систем Visa и Mastercard. В ЦБ подчеркнули, что срочная замена таких карт не требуется: они продолжают работать в обычном режиме.