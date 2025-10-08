Индия начала расплачиваться за российскую нефть юанями, сообщает ИА DEITA.RU.

Спустя некоторое время Дели снова оплачивает российскую нефть в китайских юанях. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, ведущая государственная нефтяная компания Indian Oil Corp уже произвела оплату в юанях за несколько партий российской нефти. Этого требуют условия рынка.

Известно, что юань является одной из немногих мировых валют, которую возможно свободно конвертировать в рубли. Таким способом происходит окончательный расчет с поставщиками и производителями из России.

Напомним, что ранее что Индия, что Китай фактически проигнорировали шантаж со стороны Америки при покупке энергоресурсов России. Тем не менее, Индия предупредила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана.

Также сообщалось, что структура США, ответственная за торговлю, была крайне разочарована решением Индии продолжать закупки российской нефти.