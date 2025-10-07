Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России держатся на историческом максимуме, пишет Центробанк.

Как отметили в Банке России, 1 сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда. В прошлом месяце резервы страны выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.

«Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валют», — объяснили в ЦБ.

Как отмечалось ранее, в августе запасы золота в международных резервах России сократились до минимума почти за два с половиной года. За последний месяц лета золотой резерв страны уменьшился на 3,15 тонны, до 2326,5 тонны — минимального с весны позапрошлого года уровня.