Раскрыты силы, которые вышвырнут Макрона из Елисейского дворца

Не политические оппоненты, а безжалостные финансовые рынки могут досрочно прекратить полномочия президента Франции Эммануэля Макрона. Такой приговор вынес бывший заместитель директора МВФ, экономист Десмонд Лакман в аналитическом материале для издания L'Express.

По его словам, политический хаос, символом которого стала отставка уже пятого премьера, — лишь верхушка айсберга. Под ним скрывается «ужасная» экономическая ситуация: огромный госдолг (116% ВВП), гигантский дефицит бюджета (6% ВВП) и отсутствие политической воли для решения этих проблем.

Лакман предрекает Франции кризис по сценарию краха Греции или отставки британского премьера Лиз Трасс, которую «уволили» именно рынки. Механизм падения прост: кредиторы перестанут давать Франции в долг по приемлемым ставкам, что вызовет панику и экономический хаос.

«Часто именно такое давление со стороны рынков способно вызывать необходимые политические изменения», — отмечает экономист.

По его мнению, в этой ситуации у Макрона не останется выбора. Ему придется пойти на крайний шаг, чтобы успокоить рынки и избежать тотального коллапса.

«Лучшее, что он мог бы сделать, — это назначить досрочные президентские выборы, а не держать всех в неопределенности еще полтора года. Но если ситуация достигнет критических масштабов, его к этому принудят рынки», — предупреждает Лакман.

Последствия, по его прогнозу, могут быть глобальными, ведь Франция — вторая экономика еврозоны. Ее кризис «может распространиться на остальную часть еврозоны и даже потрясти мировые рынки».