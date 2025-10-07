Китай ускорил строительство нефтяных хранилищ на своей территории. Об этом со ссылкой на данные нефтетрейдеров и отраслевых экспертов сообщает Reuters.

В 2025 и 2026 годах государственные нефтяные компании, в том числе Sinopec и CNOOC планируют возвести порядка 11 объектов общей вместимостью не менее 169 миллионов баррелей. После завершения строительства новые площадки смогут хранить нефть, импортируемую Китаем, в течение двух недель, что является для крупнейшего в мире импортера сырья, значительным объемом.

По оценкам S&P Global Commodity Insight, в сентябре Китай принимал порядка 530 тысяч баррелей в день в 2025 году. Он поглощает избыточные мировые поставки и поддерживает цены на сырье. Сильная зависимость Китая от иностранной нефти, доставляемой в основном танкерами, является стратегической уязвимостью, которую Пекин стремится устранить за счет создания хранилищ, диверсификации источников импорта и поддержания внутреннего производства.

Новые объекты, запланированные на этот и следующий год, согласно исследованию Reuters, почти соответствуют 180–190 млн баррелей мощностей, которые, по оценкам аналитических компаний Vortexa и Kpler, были введены в эксплуатацию за предыдущие пять лет. Два источника в сфере торговли сообщили, что Пекин намерен увеличить свои запасы до 2 миллиардов баррелей, что позволит ему продержаться без импортных поставок порядка полугода.

Государственные запасы Китая включают в себя специальные объекты Стратегического нефтяного резерва (СНР) построенные до 2019 года, а также более поздние хранилища, известные как «коммерческие резервы». Оба фонда функционируют на случай чрезвычайных ситуаций, что позволит государственным нефтеперерабатывающим предприятиям перераспределять запасы для удовлетворения коммерческих потребностей.

По данным Kpler, к началу сентября общие наземные запасы и коммерческие запасы Китая, включая активы государственных и частных компаний, составили 799 миллионов баррелей, что на 109 миллионов баррелей больше, чем в начале 2023 года. Vortexa оценивает запасы в 735 миллионов баррелей.

В конце августа китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) резко увеличили закупки российской нефти сорта Urals, что связано с заметным сокращением индийского импорта из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа и возможностью получить хорошие скидки. С начала месяца поставки в Китай из портов Балтийского и Черного морей выросли почти в два раза, до 75 тысяч баррелей в сутки, а Индия сократила закупку с 1,18 миллиона баррелей в сутки до 400 тысяч баррелей.