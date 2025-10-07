На Украине решили зафиксировать цены на газ для населения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам совещания с премьером-министром Юлией Свириденко, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, в ближайшее время кабмин примет постановление о фиксированной цене на природный газ для бытовых потребителей.

«Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах (регионах. — «Газета.Ru») от энергообеспечения», — добавил глава государства.

7 октября глава украинского министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30% после повреждения газовой инфраструктуры страны. Она обсудила со странами G7 дополнительные объемы импорта газа. Рассматривается возможность увеличить импорт сжиженного природного газа.

5 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Как заявили в военном ведомстве, все поставленные цели были достигнуты, объекты поражены.