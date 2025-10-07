Зеленский заявил, что на Украине зафиксируют цены на газ для населения

Газета.Ru

На Украине решили зафиксировать цены на газ для населения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам совещания с премьером-министром Юлией Свириденко, сообщает издание «Страна.ua».

© РИА Новости

По его словам, в ближайшее время кабмин примет постановление о фиксированной цене на природный газ для бытовых потребителей.

«Также уже принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах (регионах. — «Газета.Ru») от энергообеспечения», — добавил глава государства.

7 октября глава украинского министерства энергетики Светлана Гринчук заявила, что Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30% после повреждения газовой инфраструктуры страны. Она обсудила со странами G7 дополнительные объемы импорта газа. Рассматривается возможность увеличить импорт сжиженного природного газа.

5 октября в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Как заявили в военном ведомстве, все поставленные цели были достигнуты, объекты поражены.