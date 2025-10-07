Всемирный банк оценил будущее китайской экономики

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста китайской экономики в 2025 году. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Если в апреле эксперты банка считали, что КНР вырастет на четыре процента, то 7 октября прогноз был повышен до 4,8 процента. Эта цифра близка к официальному целевому показателю Китая, власти которого рассчитывают добиться пятипроцентного роста в этом году. Экономисты не пояснили, почему они изменили прогноз, но констатировали, что экономика КНР выиграла от государственной поддержки, которая может сойти на нет в следующем году.

Отмечается, что в конце 2024 года Китай усилил стимулирование экономики, а 2025 году продолжил целевые программы, направленные на поддержку розничных продаж. Экспорт страны, являющийся основным драйвером роста, продолжает расти, поскольку поставки в Юго-Восточную Азию и Европу компенсировали резкое падение экспорта в США. Однако ожидается, что в 2026 году наблюдаемая динамика забуксует. Всемирный банк предполагает, что в 2026 году ВВП КНР вырастет на 4,2 процента. Кроме того, властям Китая придется ослабить некоторые из стимулирующих мер, чтобы предотвратить слишком быстрый рост государственного долга.

CNBC отметил, что в августе розничные продажи в Китае выросли всего на 3,4 процента. Инвестиции в недвижимость за первые восемь месяцев года сократились почти на 13 процентов. Потребительские расходы остались вялыми. Каждый седьмой молодой человек в Китае безработный.

По прогнозам аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития, в долгосрочной перспективе Китай рискует расстаться со статусом крупнейшей экономики мира, который у него отберет Индия.