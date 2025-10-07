Фицо раскритиковал план ЕК избавиться от поставок ископаемого топлива из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал на Европейском ядерном форуме, проходящем в Братиславе, представленный в 2022 году Еврокомиссией (ЕК) план RePower EU, целью которого является отказ до 2030 года от использования российского ископаемого топлива.

"Что касается [отказа от традиционных поставок] газа и нефти, мы стреляем себе в колено. Я готов спорить с Еврокомиссией сутками. Конструктивно и позитивно убеждать [ЕК], что это абсурдный идеологический шаг, - приводит слова Фицо агентство TASR. - Прошу ЕК, сбросьте антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально".

Премьер назвал план RePower EU "абсолютной глупостью". Он отметил, что серьезной угрозой для Словакии стали рассуждения о распространении этой инициативы на поставки в республику российского ядерного топлива.