В России не хватает молока для потребителей, ибо спрос на него существенно опережает предложение.

Из-за недостатка данного продукта и увеличения себестоимости его производства, до конца текущего года на прилавках российских магазинов резко вырастут цены на всю широкую линейку молочной продукции, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет портал «Финансы Mail», подорожание составит от 10% до 20% от нынешней стоимости молока и произведённых из него продуктов. Тренд на подорожание «молочки» подтверждают данные Росстата: с начала 2025 года сливочное масло прибавило в цене более чем 10%, питьевое стерилизованное молоко — 7%, сметана — 5%, творог — 2%.

Данная инерция роста сохраняется и сегодня. Дефицит молока в России обостряется ещё и тем, что некоторые молочные продукты экспортируют за рубеж, объяснили специалисты. Кроме этого, на 30% подорожала логистика, на 20% — упаковка, плюс от фермеров требуют существенного повышения зарплаты наёмным работникам.

Суммируя все обозначенные факторы, специалист пришёл к выводу, что россиянам стоит ожидать до конца текущего года резкий рост цен на молочные продукты. Согласно прогнозу экономиста, своего пика подорожание «молочки» может достичь как раз к Новому году. К этому моменту ценник повысится на те самые 20%, полагают аналитики.