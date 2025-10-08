В Госдуме предложили закрыть дефицит бюджета за счет богачей

Почти половину дефицита бюджета в России в 2025 году удалось бы закрыть только за счет богатых людей, обложив их сверхналогами. О такой возможности в комментарии RTVI Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян следует повысить до 60 процентов, как во Франции, что принесет 2,5 триллиона рублей

Он указал, что «олигархи за полгода получили 25 миллиардов долларов», но платят подоходный налог в размере 22 процентов, «а фактически 19 процентов».

«Мы сейчас не в таком положении, когда надо позволять кому-то богатеть, кому-то беднеть», — возмутился Арефьев.

Еще одним способом наполнить бюджет депутат назвал налогообложение теневой экономики, что может принести восемь триллионов рублей. Возможный механизм такого сбора — а под теневой экономикой подразумевается скрытая от государства и не облагаемая налогами экономическая деятельность — Арефьев не привел.

Вместе с тем депутат возмутился предложенными новациями в налогообложении, потому что они касаются одновременно всех граждан. Например, рост НДС с 20 процентов до 22 процентов оплатят все покупатели товаров в магазинах, а рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) ударит по ним через стоимость топлива и, следовательно, доставки товаров.

Ранее Арефьев предупредил, что рост утилизационного сбора для ввозимых в Россию легковых автомобилей может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета.