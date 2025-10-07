Минфин считает демпферный механизм эффективным и не планирует его менять

Демпферный механизм в России работает эффективно, и вносить изменения в его конструкцию не планируется.

Об этом сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Мы считаем, что механизм демпфера, который работает последние годы, эффективен, он работает правильно и успешно. И в саму конструкцию демпфера никаких изменений вносить не планируем», — подчеркнул замминистра.

Таким образом он прокомментировал предложение рассчитывать демпфер по факту отгрузок топлива по сделкам на бирже, а не по факту продаж. Как сообщает агентство, ранее Сазанов сообщил о том, что предложение о моратории на обнуление топливного демпфера для нефтяников из-за форс-мажора требует обсуждения.

Демпферный механизм — решение, способное сглаживать колебания и гасить вибрации цен на топливо, а также другие типы ресурсов, там, где это необходимо. В 2023 году Минфин поменял демпферный механизм, чтобы снизить динамику роста цен на топливо на внутреннем рынке. Впоследствии эти изменения было решено частично отменить. В том же году из-за отсутствия выплат нефтяникам по демпферному механизму бюджет получил 551 млрд руб. в качестве дополнительных нефтегазовых доходов.