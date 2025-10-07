На пороге «крупнейшего кризиса»: новые пошлины ЕС могут уничтожить важную отрасль Британии

Британская сталелитейная промышленность на грани крупнейшего кризиса из-за планов ЕС ввести 50%-ные пошлины на импорт стали сверх квот 2013 года. Этот шаг направлен на защиту от дешевого китайского, турецкого и вьетнамского импорта, который привел к потере более 90 000 рабочих мест в Европе с 2008 года, пишет The Financial Times.

В материале говорится, что введение пошлин Европейским Союзом представляет серьезную угрозу для Великобритании, поскольку 80% ее стального экспорта направляется в Европу. Как отмечается, новые торговые барьеры могут привести к увеличению импорта стали в страну, что вызовет падение цен и поставит под угрозу существование множества компаний.

Гарет Стэйс из UK Steel выразил опасения относительно возможных негативных последствий и призвал правительство принять меры для установления адекватных квот.

Авторы напоминают о том, что сталелитейная промышленность Британии уже сталкивается с серьезными вызовами из-за высоких цен на энергоносители, избыточного производства стали в Китае и 25-процентных пошлин США. В результате объемы производства стали достигли минимума со времен Великой депрессии, что вынудило правительство национализировать British Steel.

Компании настаивают на разработке долгосрочной стратегии от властей, а не на краткосрочных мерах реагирования. Лиам Бейтс, представляющий Marcegaglia UK, подчеркнул, что инициатива ЕС не стала неожиданностью, но окажет дополнительное давление на британские производственные предприятия.