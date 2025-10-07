Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий

Минпромторг предлагает с 1 марта 2026 года ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий. Соответствующий проект постановления уже опубликован, говорится на сайте министерства.

© Российская Газета

Документ предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки средствами идентификации в отношении мясных изделий. Речь в том числе идет о мясных субпродуктах и продуктах из мясного жира, которые упакованы в потребительскую упаковку.

С 1 марта планируется начало регистрации участников оборота в системе маркировки, с 1 августа - обязательная маркировка мясных продуктов, а с 1 октября - обязательная маркировка колбасных изделий.

"Маркировка мясных и колбасных изделий будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, предоставит потребителям возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений", - сказано в сообщении министерства.

Подчеркивается, что маркировка мясных изделий предусмотрена Планом введения маркировки в новых товарных группах в 2025-2026 годах в соответствии с указанием президента РФ.

Кроме того, добавили в Минпромторге, планируется проведение добровольного эксперимента. Его участники смогут безвозмездно протестировать и подобрать подходящие способы маркировки продукции.