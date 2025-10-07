Глава Минтруда сделал заявление о введении в России "налога на тунеядство"

Глава Минтруда Антон Котяков не поддержал идею о введении в России "налога на тунеядство".

В интервью РБК, министр заявил, что "внутренне не поддерживает" такую инициативу.

"Налог на тунеядство" взимают в Беларуси. Там граждане, не занятые в экономике, как их называют власти страны, должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. Кроме того, "тунеядцев" обязали оплачивать жилищно-коммунальные услуги по повышенному тарифу.

Матвиенко считает, что неработающие граждане должны делать взносы в ФОМС

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с неработающих граждан или получающих теневые доходы необходимо собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования в размере около 45 тысяч рублей в год. По ее словам, бюджет несет "огромные расходы на неработающее население".