Долгосрочная стратегия: зачем Китай увеличивает запасы черного золота

Производители нефти увеличивают предложение. Экспорт черного золота из Саудовской Аравии достиг 18-месячного максимума — 6,42 млн баррелей в сутки, но цены на нефть остаются стабильными, удерживаясь в диапазоне $60–70 за баррель, сообщают «Известия».

Как отмечается, ОПЕК+ наращивает добычу практически на ежемесячной основе, стремясь вернуть свою долю на рынке, несмотря на негативные экономические факторы. С мая на рынок вышло более 2,3 млн баррелей, при этом предложение увеличили и страны, не входящие в ОПЕК+, говорится в материале.

Китай активно пополняет стратегический запас нефти, несмотря на незначительное увеличение внутреннего потребления. За последний год КНР приобрела около 150 миллионов баррелей, и до конца года объем закупок, вероятно, возрастет. Запасы нефти в Китае составляют примерно 60% от общей вместимости хранилищ, что обеспечивает стране возможность продолжать закупки на протяжении длительного времени.

Отмечается, что закупки нефти Китаем поддерживают глобальные цены на этот ресурс, поскольку страна действует как проницательный трейдер с долгосрочной стратегией. Китай также стремится повысить свою энергетическую безопасность в условиях американских санкций и рассматривает нефть как альтернативу государственным ценным бумагам.

Стратегические резервы нефти растут в значимости из-за обострения международной обстановки и желания диверсифицировать активы. Они могут стать мощным инструментом балансировки нефтяных цен, считают эксперты.