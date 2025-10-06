Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил повышать цены. Об этом сообщает БелТА.

Во время совещания с экономическим блоком по поводу инфляции Лукашенко издал соответствующее распоряжение. Согласно решению белорусского президента, запрет вступает в силу 6 октября.

«С шестого числа запрещается всякий рост цен <…>. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил он.

Лукашенко также добавил, что власти страны должны «делать так, чтобы людям было хорошо». По его словам, белорусскому народу «плевать на макроуровень», но на жителей страны влияет резкий рост цен.