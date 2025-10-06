Страна НАТО захотела обложить пошлинами весь российский импорт

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что хочет ввести пошлины на весь российский импорт. Дипломата процитировало TVP World.

Это заявление прозвучало по итогам встречи Валтонен с главой польского внешнеполитического ведомства Радославом Сикорским, который высоко оценил системы гражданской обороны Финляндии и призвал продолжать совместные усилия по противодействию «теневому флоту» России.

В конце августа этого года глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми посетовал на то, что разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в наибольшей степени ударил по компаниям из Финляндии. По его словам, именно эта страна стала главной жертвой среди всех государств Европейского союза. Он убежден, что в интересах обоих государств вернуть экономические отношения на прежний уровень, и напомнил, что до введения санкций финские экспортеры в значительной степени зависели от сбыта своей продукции в России.