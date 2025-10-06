В «Газпроме» оценили шансы на доведение Европой запасов газа к зиме до 90%

Подземные хранилища газа Европы в настоящее время заполнены только на 82,7% и доведение этого показателя до 90% становится малореалистичной задачей. Об этом заявили в «Газпроме».

Отмечается, что 1-2 октября в Европе наступили первые заморозки и в первый раз европейские хранилища в текущем осенне-зимнем сезоне перешли к нетто-отбору, когда суммарный уровень отбора из ПХГ превышает объем закачки. При этом ПХГ Европы заполнены только на 82,7%.

«И доведение этого показателя до целевого – 90% – становится малореалистичной задачей», — говорится в тексте.

В «Газпроме» указали, что в 2024 году европейские ПХГ тоже переходили в нетто-отбор в начале октябре, однако тогда показатели заполненности достигали 94,3%.

«Проблема с подготовкой Европы к зиме продолжает усугубляться. В случае сильных или долгих морозов недостаточный объем газа в ПХГ может поставить под угрозу газоснабжение потребителей», — заключили в компании.

Ранее европейский аналитический центр Bruegel сообщал, что Россия заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны ЕС в период с января по сентябрь 2025 года. Несмотря на это европейские планы планируют полностью отказаться от топлива из РФ до конца 2027 года.