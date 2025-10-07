Агроэксперт Березнюк: Кубань и Ставрополье подходят для выращивания бананов

Сегодня современные аграрные технологии позволяют выращивать какие угодно культуры в любых регионах, считает управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Так в беседе с RT он оценил сообщение о планах построить первые в России теплицы для бананов, отметив, что наиболее подходит для этого все-таки является юг страны. "У нас есть проекты и по выращиванию клубники в условиях Крайнего Севера. Или технологически можно даже выращивать морепродукты в условном Подмосковье", — привел пример специалист, отметив, что с учетом этого у России есть все перспективы для производства бананов. Лучше всего адаптировать для этой культуры южные регионы, в первую очередь – Краснодарский край и Ставрополье, считает Березнюк. При этом он предупредил, что полностью выйти на собственную продукцию и заместить весь объем импорта не получится. Так, сегодня Россия ввозит порядка 1,4-1,5 млн тонн бананов на сумму более $1,5 млрд. Что касается банановых теплиц, то они, по мнению эксперта, смогут принести урожай в объеме около 20-25 тыс. тонн бананов в год. Однако все-таки предварительно нужно тщательнее рассмотреть вопрос рентабельности подобного бизнеса, считает эксперт. "Но радует, что находятся предприниматели, готовые развивать новые отраслевые направления, а Минсельхоз старается помогать подобным стартапам развиваться", — заключил Березнюк. Напомним, накануне министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в России начнется строительство первых теплиц для бананов. Она также отметила, ей уже предлагали выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви, и добавила, что в целом в России сегодня можно выращивать что угодно.