В правительстве готовят меры поддержки пивоваренной отрасли

Минсельхоз и Минпромторг обсуждают комплекс мер по поддержке отечественной пивоваренной отрасли, сообщил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, поддержка планируется на всех стадиях производства — от выращивания сырья до продажи конечной продукции. Подобные меры были реализованы в области виноделия.

Пока власти только обсуждают идею, о ней расскажут по мере готовности, отмечает РИА Новости. Комплекс мер, считают в правительстве, поможет стимулировать отрасль и заместить часть ушедших зарубежных брендов.