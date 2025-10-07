Украина планирует нарастить закупки газа за рубежом

Украина решила на треть увеличить закупки газа за рубежом

Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30% после повреждения газовой инфраструктуры страны. Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, передает Reuters.

Она обсудила со странами G7 дополнительные объемы импорта газа. Рассматривается возможность увеличить импорт сжиженного природного газа.

Причиной столь активного интереса к дополнительным закупкам стали удары по газовой инфраструктуре Украины.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Как уточнили в военном ведомстве, все поставленные цели были достигнуты, объекты поражены.

5 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».