Биржевые цены на дизельное топливо в России взлетели

По итогам торгов на Петербургской бирже во вторник, 7 октября, стоимость летнего дизельного топлива с поставками на европейской части России взлетела на 1,88 процента, до 72 669 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз дороже оно продавалось на бирже более двух лет назад, в сентябре 2023 года, во время прошлого топливного кризиса. Бензин Аи-92 немного отступил от достигнутого накануне рекордного уровня (минус 0,13 процента), до 74 105 рублей за тонну, а Аи-95 подорожал до 79 810 рублей.

Биржевые торги летним дизельным топливом с поставкой на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке остановились много дней назад. Зимнее дизтопливо находится на исторических максимумах или приближается к ним на всех базисах, и его стоимость стабильно повышается.

На прошлой неделе Ассоциация товарных брокеров (АТБ), члены которой отвечают за 17 процентов спроса на Петербургской бирже, попросила вице-премьера Александра Новака разобраться с поставками купленного топлива. Независимые сети АЗС все чаще попадают в ситуации, когда им не поставляют оплаченное топливо, в ряде случаев задержки растягиваются на много месяцев.

Такая проблема, в частности, наблюдается в Челябинской области, где на некоторых заправках бензин уже пропал, а на других введены ограничения на продажу топлива в одни руки. Представителей одной из сетей объяснил, что «купленное не отгружается в связи с последними событиями, и когда это наладится, непонятно».