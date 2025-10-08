Необычные мигранты начали чаще приезжать в Россию

Рабочие из Индии стали в 22 раза чаще приезжать в Россию, сообщает ИА DEITA.RU.

В 2025 году поток рабочих из Индии в Россию увеличился в 22 раза. Почти 18 тысяч фактов въезда граждан Индии в Россию зафиксировано ФСБ. При этом в 2021 году было всего 813 случаев.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ФСБ. Эксперты отмечают, что реальное количество индийских трудовых мигрантов может быть меньше - ибо считаются факты въезда всех индийцев.

Тем не менее, ввиду наличия острого дефицита рабочей силы в России и трудностей с миграцией из стран СНГ рост количества рабочих подтверждается.

В России посчитали мигрантов: ужесточение политики привело к парадоксу

По квотам, которые формируются на основе потребностей работодателей и региональных запросов, в 2025 году выделено около 71 800 квот на привлечение индийских рабочих, из общей квоты по иностранным работникам в 234 900 человек по России.

Напомним, что в последнее время в РФ ужесточаются правила въезда и пребывания мигрантов. Ряд резонансных инициатив уже работают. Президент Путин же предложил подумать над отменой патентной системы для мигрантов.