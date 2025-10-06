Одна европейская страна решила ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров

Дания решила ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров через ее территориальные воды. О намерении европейской страны усилить борьбу с теневым флотом сообщает Bloomberg

© Global look

Власти страны будут уделять особое внимание старым судам, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего плохого состояния. По словам министра по делам бизнеса Мортена Бодскова, в Дании намерены приложить все имеющиеся средства, чтобы ударить по возможности Москвы обходить санкции и зарабатывать на экспорте нефти.

Заявление Дании последовало за призывом президента Франции Эммануэля Макрона задерживать нефтяные танкеры, которые перевозят российское сырье, чтобы те срывали сроки доставки. Владельцам судов так называемого теневого флота при таком раскладе нужно будет находить альтернативные способы доставки сырья. Это может в итоге привести к снижению эффективности обхода западных санкций, объяснил французский лидер.

Ранее военно-морские силы Франции задержали судно Boracay под флагом Бенина. Судно подозревают в принадлежности так называемому «теневому флоту» России. Вскоре стало известно о задержании двух членов экипажа танкера.