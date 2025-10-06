В первой половине 2025 года розничные продажи пива в России упали на 16,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) сообщает РБК.

© Lenta.ru

Как отмечают в ведомстве, продажи напитка сократились до 291,1 миллиона декалитров. Это снижение носит технический характер, связанный с изменением структуры учета — добавили в РАТК. В то же время, по данным «Нильсен», темпы роста продаж пенного замедляются — с января по июль рынок в натуральном выражении вырос на 2,3 процента, в то время как годом ранее прирост составлял 6,9 процента.

По словам председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игоря Хавского, причина снижения производства и потребления пива — повышение цен. Из-за роста акцизов (в начале года увеличились на 15,4 процента), соответственно выросла и стоимость. В 2023 году средняя цена за литр пива составляла 120 рублей, в 2024 — 129 рублей, а в конце июля 2025 года достигла 151 рубля за литр — с 2023 года цены выросли более чем на четверть (26 процентов), добавили в «Нильсен».

По данным РОМИР, покупают пиво почти 70 процентов совершеннолетних россиян. Исследовательский холдинг проводил опрос среди россиян в возрасте 18 лет и старше с июля 2024 года по июнь 2025 года. Хотя бы раз в год пиво покупали 68,4 процента опрошенных. 72 процента из них покупают напиток раз в месяц и чаще. В среднем, пиво приобретали более 50 раз в год.