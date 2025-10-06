В Германии резко выросли счета за газ и электричество из-за повышения цен на энергоносители. С 2022 по 2025 годы средние немецкие семьи потратили на газ дополнительно 4815 евро, а на электроэнергию — 1149 евро. Эти изменения связаны не только с украинским конфликтом, но и с ошибочной политикой Европейского союза, пишет РИА Новости.

В материале агентства говорится, что энергетическая сфера стала уязвимым местом для Европейского союза. Во второй половине 2024 года средняя стоимость газа достигла 12,33 евро за 100 кВт·ч, что стало максимальным показателем с 2008 года. Наибольшую нагрузку на бюджеты потребителей создают цены на газ в Швеции (18,93 евро), Нидерландах (16,71 евро) и Италии (15,86 евро).

С середины 2021 года цены на энергоносители начали расти. Европейцы хотят обвинять в этом Россию, отмечают эксперты. Однако главной причиной стал избыток предложений газа после пандемии коронавируса. Это привело к дефициту и, как следствие, к росту цен. Разрыв отношений с Москвой лишь привел к усугублению ситуации.

До 2022 года ФРГ получала 52% газа из России. Сейчас страна удовлетворяет свои потребности за счет поставок из Норвегии и спотовых рынков. Американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европейском союзе обходится на 60–90% дороже по сравнению с российским из-за затрат на логистику и регазификацию.

Подчеркивается, что ограничения на импорт российских энергоносителей могут привести к росту цен из-за сокращения предложения и проблем с инфраструктурой. В Европе многие люди потеряли работу, а промышленное производство сократилось на 20 процентов с 2018 года. В прошлом году прекратили свою деятельность около 200 тысяч компаний, а число безработных превысило три миллиона человек.

В обозримом будущем несколько стран намерены нарастить производство сжиженного природного газа (СПГ). Уточняется, что речь идет о США, Катаре и Австралии. Однако отсутствие российского импорта приведет к дальнейшему росту цен, полагают специалисты.