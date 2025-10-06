Дружественное РФ государство неожиданно собралось провести деноминацию

Правительство Ирана окончательно утвердило решение о проведении деноминации национальной валюты, дискуссии о которой инициировались еще в последнее десятилетие XX века. Соответствующую информацию со ссылкой на иранские медиа распространил «Коммерсантъ».

Парламент Исламской Республики одобрил законодательный акт, предусматривающий удаление четырёх нулей с банкнот — новая денежная единица будет соотноситься со старой как 1:10 000. Для сравнения: в Российской Федерации, ставшей стратегическим партнёром Тегерана в последние годы, в 1998 году проводилась деноминация с удалением лишь трёх нулей.

На подготовительный этап реформы Центральному банку Ирана отведён четырёхлетний период, после которого в течение трёх лет будет допускаться параллельное обращение старых и новых денежных знаков. Документ ожидает одобрения Совета стражей конституции, который проводит экспертизу законодательных инициатив на соответствие нормам основного закона страны.

С начала XXI века иранский риал демонстрировал устойчивую девальвацию на фоне санкционного давления западных государств, прежде всего Соединённых Штатов, связанного с развитием Тегераном ядерной программы. Например, в 2002 году, когда Вашингтон впервые выдвинул обвинения в создании ядерного оружия, курс национальной валюты обвалился с 1,7 тысячи до почти 8 тысяч риалов за доллар.

К 2012 году доллар достиг отметки в 12 тысяч риалов, а в 2018-м — 128 тысяч. На текущий момент американская валюта торгуется на уровне 1,15 миллиона риалов, а инфляция, приближающаяся к 50%, не позволяет прогнозировать стабилизацию.

Несмотря на это, власти рассчитывают, что деноминация не только упростит денежные операции, но и снизит инфляционные ожидания населения. Впрочем, как отмечает издание, ни одной стране мира ранее не удавалось достичь подобного эффекта при проведении аналогичных реформ.