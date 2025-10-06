Стали известны детали поставок иранской нефти в Китай

В обмен на поставки иранской нефти Китай строит в Исламской Республике объекты инфраструктуры и отправляет свои товары. Детали таких бартерных по формату сделок выяснил The Wall Street Journal (WSJ).

© Lenta.ru

Как объяснили изданию западные чиновники, в процессе участвуют китайская страховая компания Sinosure и финансовая организация Chuxin. Все операции идут в обход международной банковской системы.

В прошлом году на строительство объектов в Иране был направлен эквивалент 8,4 миллиарда долларов. Объем инфраструктурных работ китайских компаний в стране растет с 2021 года. Такая схема позволяет обходить американские санкции в отношении Тегерана и не задействовать мировые платежные системы.

Ранее агентство Reuters сообщило об увеличении числа бартерных сделок, в том числе с использованием зерна, в торговле между Россией и Китаем. На эту информацию аналитиков натолкнуло разрастающееся расхождение между данными Федеральной таможенной службы (ФТС) и Банка России по импорту товаров из Китая.

Вместе с тем российские эксперты назвали такую тенденцию не слишком значимой, пояснив, что число подобных сделок растет только за счет небольших компаний. Что касается крупных игроков, то добиться существенных сдвигов в отношениях за последние годы не удалось.