Восемь стран ОПЕК+ (включая Россию) договорились в ноябре увеличить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки, продолжив выход из добровольных сокращений. Об этом сообщается в коммюнике альянса по итогам очередной онлайн встречи участников сделки.

Помимо России, это: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Наша страна сможет увеличить в ноябре добычу нефти на 41 тыс. баррелей в сутки - до 9,53 млн баррелей в сутки.

Фактически в ОПЕК+ очередной раз продемонстрировали, что не будут отказываться от выбранной ранее стратегии в угоду политическим веяньям или новостной повестке, и не станут реагировать на давление извне.

После долгого периода достаточно жестких сокращений производства, страны ОПЕК+ с апреля перешли к наращиванию производства и экспорта нефти, вытесняя с рынка "распоясавшихся" конкурентов. Прежние попытки сдерживать добычу ради роста котировок не привели к желаемому результату. Производство наращивали США, Канада, Бразилия, Гайана и другие. Они воспользовались умеренно высокими котировками барреля (благодаря сокращениям ОПЕК+) и растущим спросом на нефть в мире - увеличили свои поставки за счет сужающейся доли стран альянса.

Планировалось, что страны ОПЕК+ выйдут из добровольных сокращений в 2,2 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, но по факту получилось это сделать к октябрю 2025-го. Сейчас участники сделки начали выходить из первоначального добровольного соглашения о сокращении добычи на 1,6 млн баррелей в сутки. Для этого им осталось добавить на рынок еще порядка 1,5 млн баррелей в сутки.

Восьмерка ОПЕК+ также подтвердила намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года. Ежемесячные встречи восьмерки продолжатся, в следующий раз они встретятся 2 ноября 2025 года.