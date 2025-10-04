Мировые цены на говядину достигли максимума с 1960 года

Цены на говядину в мире повысились почти до 7 долларов США за килограмм. Причиной стало сокращение поставок на фоне увеличения потребительского спроса в ряде стран, сообщает РИА Новости.

В сентябре стоимость говядины демонстрировала восходящую динамику четвертый месяц подряд, достигнув пикового значения с начала 1960 года. Это превышает показатель предыдущего месяца на 0,6%, а годовой — почти на 10%.

Подорожание говядины на глобальном рынке эксперты объяснили рядом факторов. Среди них инфляция, длительный производственный цикл, усиление спроса со стороны американских и китайских потребителей.

Помимо этого, климатические изменения и засухи приводят к уменьшению площадей пастбищ и, как следствие, к повышению цен на корма.